Katastrophenschutz : Minister Albrecht: Sturmflutsicherheit ist gewährleistet

In Schleswig-Holstein können nach Angaben von Umweltminister Jan Philipp Albrecht Land und Leute auch bei einem Anstieg des Meeresspiegels von bis zu zwei Metern vor dem «Blanken Hans» geschützt werden. Mit dem derzeitigen Klimazuschlag und dem Konzept des Klimadeiches könne in zwei bis drei Bauphasen eine entsprechende Sturmflutsicherheit der Deiche erhalten werden, sagte der Grünen-Politiker am Freitag.

Avatar_shz von dpa

04. Oktober 2019, 11:26 Uhr

Hintergrund ist ein Sonderbericht des Weltklimarates IPCC, wonach Klimawandel und Erderwärmung dramatisch voranschreiten. So sollen die Eismassen an den Polen schneller schmelzen als bislang angenommen und die Meeresspiegel deutlicher steigen. «So alarmierend das Szenario ist: Mit unserer Küstenschutzstrategie sind wir grundsätzlich darauf vorbereitet», sagte Albrecht. Bereits jetzt sei die Sturmflutsicherheit an den Küsten bis zum Ende dieses Jahrhunderts gewährleistet.