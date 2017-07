Pferdesport : Millowitsch und Seejagdrennen als Attraktionen

Der vier Jahre alte Hengst mit dem populären Namen Millowitsch soll heute am letzten Tag der Derby-Woche in Hamburg zum Top-Sprinter in der Flieger-Trophy werden. Der nach dem Kölner Volksschauspieler Willy Millowitsch benannte Galopper wird von Derby-Siegtrainer Markus Klug als Favorit an den Start des 55000-Euro-Rennens über 1200 Meter geschickt. Zweites Hauptereignis des Tages ist das Seejagdrennen (14 000 Euro), in dem acht Pferde Hindernisse überwinden und den See der Horner Rennbahn durchschwimmen müssen. Das Acht-Rennen-Programm beginnt um 17.55 Uhr.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 00:58 Uhr