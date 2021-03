Natur : Millionen Krokusse blühen in Husum

Millionen lila und ein paar anders farbige Blüten verwandeln den Schlosspark in Husum derzeit wieder in ein Farbenmeer. Und auch wenn das Krokusblütenfest im zweiten Jahr in Folge wegen Corona ausfällt - eine Tradition wird nicht gebrochen.

Husum | Seit Jahrhunderten schon lockt Husums Krokusblüte Menschen an die Nordseeküste. Und auch in diesem Jahr sorgen die rund vier Millionen Krokusse, die derzeit im Husumer Schlosspark blühen, für erste Frühlingserlebnisse. Doch was in normalen Zeiten Zehntausende Gäste von nah und fern anzieht, bleibt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend d...

