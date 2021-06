Landtag : Midyatli zur SPD-Fraktionschefin gewählt: Stegner hört auf

Reibungsloser Wechsel an der Fraktionsspitze der Nord-SPD: Landeschefin Midyatli löst den langjährigen Amtsinhaber Stegner ab. Sie verspricht konstruktive Oppositionsarbeit und nennt als Ziel die Eroberung der Staatskanzlei. Offen bleibt die Spitzenkandidatur.

Kiel | Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli ist am Dienstag auch zur Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Kieler Landtag gewählt worden. Die Fraktion bestimmte Midyatli (45) zur Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Ralf Stegner (61), der im Herbst in den Bundestag wechseln will. Midyatli bekam bei 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 17 von 20 Stimm...

