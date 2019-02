Parteien : Midyatli will Profil der SPD schärfen

von dpa

02. Februar 2019, 08:18 Uhr

Schleswig-Holsteins designierte SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli will die Außendarstellung der Partei verbessern. «In den letzten Jahren haben wir es in unserer Sprache - nicht in unserer Arbeit - versäumt, klar zu formulieren, welche Verbesserungen unsere Politik für den Einzelnen im Alltag bringt», sagte Midyatli der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Parteitag Ende März in Norderstedt will sich die 43-Jährige zur Nachfolgerin von Ralf Stegner wählen lassen. Einen Gegenkandidaten hat sie nach derzeitigem Stand nicht. Bei der seit 2017 regierenden Koalition aus CDU, Grünen und FDP vermisst die Sozialdemokratin ein gemeinsames Ziel. Zu unterschiedlich seien die Vorstellungen der drei einzelnen Parteien.