Gesundheit : Midyatli verlangt Impfinformationen in Migrantensprachen

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat die Landesregierung aufgefordert, Migranten in Schleswig-Holstein besser über die Impfungen gegen das Coronavirus zu informieren.

Kiel | Um möglichst viele Menschen zu impfen, müsse die Kommunikation besser an die Realitäten im Land angepasst werden, sagte Midyatli am Donnerstag in Kiel. So müsse die Landesregierung schnellstmöglich dafür sorgen, dass das Impfportal im Internet nicht nur auf Deutsch und Englisch angeboten wird, sondern auch in den wichtigsten Migrantensprachen. Dasselb...

