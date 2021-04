Landtag : Midyatli übernimmt zur Sommerpause SPD-Fraktionsvorsitz

Der Wechsel war lange avisiert, nun steht der Termin: Im Juli wird SPD-Landeschefin Midyatli als Oppositionsführerin im Kieler Landtag Gegenspielerin von Ministerpräsident Günther. Für den scheidenden Fraktionschef Stegner endet eine Ära. Deren Beginn war spektakulär.

Kiel | Der langjährige SPD-Fraktionschef Ralf Stegner (61) will diesen Posten zur Sommerpause an die Landesparteivorsitzende Serpil Midyatli (45) abgeben. Der Wechsel vor dem Hintergrund von Stegners Kandidatur für den Bundestag und der Landtagswahl im Frühjahr nächsten Jahres solle am 1. Juli vollzogen werden, teilte Stegner am Mittwoch mit. Er tritt am 26....

