Wahlen : Midyatli setzt auf Regierungsbeteiligung der SPD

SPD-Bundesvize Serpil Midyatli sieht gute Chancen für eine erneute Regierungsbeteiligung ihrer Partei nach der Bundestagswahl im September.

Neumünster | „Der Auftakt in das Superwahljahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat gezeigt, es gibt andere Mehrheiten, Mehrheiten für eine Regierungsbildung ohne Union“, sagte Schleswig-Holsteins SPD-Landesvorsitzende am Freitag auf einem Landesparteitag in Neumünster. Die Union könne nach der Wahl in der Opposition ihre internen Probleme klären. Auf d...

