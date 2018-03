Musik : Metallica begeistern Fans in Hamburg

Mit einem energiegeladenen Konzert haben die Metal-Ikonen von Metallica am Donnerstagabend in Hamburg ihre Fans begeistert. Vor mehr als 13 000 Metalheads in der ausverkauften Barclaycard Arena demonstrierten Sänger James Hetfield und seine Kollegen mehr als zwei Stunden lang, warum sie seit Jahren zu den größten Live-Bands der Welt zählen.

von dpa

30. März 2018, 08:27 Uhr

Ob bei Klassikern wie «Master Of Puppets» oder «Nothing Else Matters» oder bei Songs des jüngsten Platin-Albums «Hardwired...To Self-Destruct» - das norddeutsche Publikum ging enthusiastisch mit. «Hier ist eine große Metallica-Familie», sagte Hetfield. Dass er und Metallica mittlerweile seit 37 Jahren Musik machten, sei wie ein Traum. «Es ist großartig.»

Der nächste Auftritt des kalifornischen Quartetts ist im Rahmen der «WorldWired»-Tour am Samstag in Wien geplant. Zuletzt hatten Metallica im Juni 2014 der Hansestadt bei einem Konzert vor rund 45 000 Fans im Volksparkstadion einen Besuch abgestattet.