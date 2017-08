Musik : «Metal-Yoga» am Mittag: Halbzeit beim «Wacken Open Air»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Tag zwei in Wacken: Mit Konzerten von Megadeth, Marilyn Manson und Turbonegro geht das «Wacken Open Air» heute in die nächste Runde. Festivalbesucher, die am Vortag intensiv gefeiert haben, können am Mittag den Restalkohol bei einem «Metal-Yoga»-Kurs ausschwitzen. Neben den Konzerten der Heavy-Metal-Größen bietet das Festival den rund 75 000 Besuchern allerlei Kurioses sowie Comedy und Kunst. Die Eröffnung am Donnerstag war teils von schweren Regenfällen begleitet. Das Festival in dem kleinen Dorf in der schleswig-holsteinischen Provinz findet bereits zum 28. Mal statt und ist zum zwölften Mal in Serie ausverkauft.

04.Aug.2017