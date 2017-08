Musik : «Metal-Train» in Wacken eingetroffen: Festnahme bei Trier

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Einen Tag vor Beginn des «Wacken Open Air» ist am Mittwochmorgen der Sonderzug mit Schlaf- und Barwagen sowie DJ-Programm in Itzehoe (Kreis Steinburg) eingetroffen. Der sogenannte Metal-Train war am Dienstagabend in Zürich losgefahren und hatte unter anderem in München, Heidelberg und Köln Halt gemacht. «Es waren knapp 500 Metalfans an Bord», sagte der Sprecher des Metal-Train, Ralph Klenk, der Deutschen Presse-Agentur. Bei Trier habe es eine Festnahme wegen des Verdachts auf Drogenhandel gegeben, sagte ein Polizist. Vom Bahnhof Itzehoe reisten die Metalfans mit Bussen weiter ins rund 20 Kilometer entfernte Wacken.

Insgesamt seien etwas weniger Fans mitgefahren als in vergangenen Jahren, sagte Klenk: «Es liegt wohl auch am meist regnerischen Wetter, dass sich einige in diesem Jahr für die Anreise mit dem Auto entschieden haben, in dem sie auch mal Schutz suchen können, wenn es ungemütlich wird auf dem Zeltplatz.»

Das Festival ist bei seiner 28. Auflage zum zwölften Mal in Folge ausverkauft. Rund 75 000 Metalfans können bis zum 5. August mehr als 150 Bands auf mehreren Bühnen sehen. Zu den Highlights gehören Konzerte von Status Quo, Alice Cooper und Marilyn Manson.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 08:48 Uhr