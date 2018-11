Kriminalität : Messerstecherei in Einkaufspassage: Zwei Schwerverletzte

von dpa

25. November 2018, 12:12 Uhr

In einer Einkaufspassage in Flensburg ist am Samstagnachmittag ein Streit eskaliert, zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Es sollen Pfefferspray und zumindest ein Messer eingesetzt worden seien, teilte die Polizei mit. Der Auseinandersetzung sei ein verbaler Streit vorausgegangen. Zwei Menschen wurden mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Einkaufspassage wurde geräumt und abgesperrt. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar, die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen übernommen.