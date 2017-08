Kriminalität : Messerstecher-Fall: Informationsaustausch fand nie statt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sina Schuldt 1 von 1

Am 28. Juli hatte sich der ausreisepflichtige Mann im Stadtteil Barmbek laut Ermittlungen in einem Supermarkt mit einem Küchenmesser bewaffnet und danach unvermittelt auf Menschen eingestochen. Ein 50-Jähriger starb, sieben weitere Menschen wurden verletzt. Am Mittwochnachmittag will sich der Innenausschuss der Hamburger Bürgerschaft zu einer Sondersitzung treffen.

erstellt am 09.Aug.2017 | 05:46 Uhr