Prozesse : Messerattacke in Hamburger Supermarkt: Mordprozess startet

12.Jan.2018

Der mutmaßliche Messerstecher von Hamburg-Barmbek muss sich von morgen an vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem ausreisepflichtigen Asylbewerber Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Ende Juli vergangenen Jahres soll Ahmad A. in einem Hamburger Supermarkt ein Küchenmesser aus der Auslage genommen und zwei Kunden niedergestochen haben. Einer starb noch am Tatort, der andere wurde in einer Notoperation gerettet. Nach Überzeugung der Anklage rannte der 26-Jährige aus der Edeka-Filiale auf die belebte Einkaufsstraße «Fuhle» und verletzte noch fünf weitere Menschen. Der Palästinenser ist nach Ansicht der Anklage voll schuldfähig. Es sei ihm darauf angekommen, möglichst viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens zu töten, sind die Ermittler überzeugt.