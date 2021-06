Prozesse : Messerattacke auf Nachbarn: Haft und Alkoholentzug

Für eine Messerattacke auf einen Nachbarn ist ein 18-Jähriger am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.

Kiel | Wegen der Alkoholabhängigkeit des jungen Mannes ordnete die Jugendkammer des Kieler Landgerichts dessen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Angeklagte aus einer kleinen Gemeinde im Kreis Segeberg rammte dem Nachbarn Mitte Februar 2021 nach einem Streit mit seiner Mutter über ein „Saufgelage“ ein Messer in den Hals, wie der Vorsitzende...

