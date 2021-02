Kriminalität : Messerangriff in Hamburg-Lurup: Opfer außer Lebensgefahr

Der Zustand eines 23-Jährigen, der bei einem Streit in Hamburg-Lurup lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich inzwischen stabilisiert.

Hamburg | Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der 23-Jährige und ein Unbekannter am Montag auf der Straße in Stre...

