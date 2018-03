Kriminalität : Messer-Attacke in Nachtclub auf Fehmarn

von dpa

05. März 2018, 16:27 Uhr

In einem Nachtclub in Burg auf Fehmarn ist ein 46-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagmorgen mit zwei Nachtclubbesuchern in einen Streit geraten, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Ein 40-Jähriger habe den Mann daraufhin mit einem Messer attackiert. Der mutmaßliche Angreifer und sein 22 Jahre alter Begleiter hätten fliehen können. Laut Polizeiangaben konnten beide Tatverdächtigen später durch die Fahndung ermittelt werde. Das Opfer sei in einem Krankenhaus behandelt worden.