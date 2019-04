Pferdesport : Messe Nordpferd startet in Neumünster

Schleswig-Holsteins größte Pferdemesse beginnt heute in Neumünster. Die Veranstalter erwarten zur diesjährigen Nordpferd rund 30 000 Besucher. Sie können insgesamt mehr als 400 Pferde fast aller Rassen bestaunen. Allein bei den Abendshows am Freitag und Samstag werden gut 100 Pferde dabei sein. Am Freitag kommt auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu der Messe. Der Pferdesportverband will den Regierungschef als «Freund des Pferdes» ehren und ihm damit für sein Engagement gegen eine Pferdesteuer danken.

von dpa

12. April 2019, 07:15 Uhr

Außer zahlreichen Reitdarbietungen stehen auch Seminare und Fachvorträge auf dem Messeprogramm. Mit dabei sind mehr als 260 Aussteller aus zehn Staaten.