G20 : Merkel verurteilt Krawalle am Rande des G20-Treffens

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Krawalle mit hunderten verletzten Polizisten und Demonstranten am Rande des G20-Treffens scharf kritisiert. «Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr», sagte sie am Freitag nach den ersten Gesprächsrunden im G20-Kreis in Hamburg. «Deshalb ist das nicht zu akzeptieren.» Bei den gewalttätigen Ausschreitungen brächten Menschen sich selbst, Polizisten und Anwohner in Gefahr.