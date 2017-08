Wahlen : Merkel macht Wahlkampf in Sankt Peter-Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Montag zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Sankt Peter-Ording. Die CDU-Chefin will heute auf der Erlebnispromenade des beliebten Nordseebades im Kreis Nordfriesland für ihre Politik werben. Am 24. September ist Bundestagswahl.

Die Kanzlerin plant bis dahin noch zwei weitere Auftritte im Norden. Am 11. September stellt sich Merkel in der ARD-Wahlarena live aus der «Kulturwerft» in Lübeck den Fragen der Zuschauer. Und am 20. September ist eine große Wahlkampfveranstaltung mit der Regierungschefin in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) vorgesehen. In Umfragen liegt Merkel weit vor ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz, der am 18. September in der ARD-Wahlarena punkten und das Blatt noch wenden will.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 00:26 Uhr