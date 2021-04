Handball : Meisterkampf bleibt spannend: Flensburg zieht an Kiel vorbei

Der Zweikampf um den Meistertitel in der Handball-Bundesliga bleibt spannend. Durch den Sieg gegen Leipzig erobert Flensburg die Tabellenführung zurück. Doch Rekordmeister Kiel bleibt ganz dicht dahinter.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel liefern sich weiter ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Mit einem souveränen 29:23 (13:8)-Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig zogen die Flensburger am Sonntagnachmittag in der Tabelle wieder am Nordrivalen vorbei. Erst am Samstagabend hatten die Kieler durch ihren 35:29-Sieg bei ...

