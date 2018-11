Handball : Meister Flensburg empfängt Magdeburg im Handball-Topspiel

von dpa

01. November 2018, 02:37 Uhr

Im Spitzenspiel gegen Verfolger SC Magdeburg will der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt seine makellose Bundesliga-Tabellenführung ausbauen und Revanche für das Pokal-Aus vor gut zwei Wochen nehmen. «Die Eindrücke sind noch frisch», sagte SG-Trainer Maik Machulla vor dem Topspiel Erster gegen Zweiter heute (19.00 Uhr/Sky) in der Flens-Arena. Die Flensburger haben mit 20:0 Punkten einen Startrekord in der Bundesliga aufgestellt und sind saisonübergreifend in der Liga seit 18 Partien verlustpunktfrei. Magdeburg hat zehn von elf Saisonspielen gewonnen.