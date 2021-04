Prozesse : Mehrjährige Haftstrafe nach Messerattacke auf Fußweg

Für eine lebensbedrohliche Messerattacke auf einem Fußweg in Kiel ist ein 22 Jahre alter Angeklagter wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Kiel | Zugleich ordnete das Kieler Landgericht am Montag die Unterbringung des alkohol- und drogensüchtigen Mannes in einer Entziehungsanstalt an. (Az: 592 Js 45452/20) Zur Tat am 12. Oktober 2020 kam es nach Feststellung des Gerichts, als der Angeklagte mit einem ebenfalls süchtigen Kumpel und einem voll bepackten Einkaufswagen auf einem Fußweg einem Paa...

