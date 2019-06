Brände : Mehrere Verletzte bei Feuer in Hamburger Psychiatrie

Bei einem Feuer in einer geschlossenen Psychiatrie in Hamburg sind vier Menschen verletzt worden. In einem Patientenzimmer im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) zündete ein 38 Jahre alter Mann am Mittwochabend seine Bettdecke an, wodurch ein Brand entstand, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Der Mann habe aus Frust gehandelt. Die Feuerwehr musste Fenster mit Äxten einschlagen, um Patienten in Sicherheit zu bringen. Einige Patienten hatten versucht, Scheiben gewaltsam zu öffnen - dies gelang ihnen aber nicht wegen der besonderen Sicherheitsvorkehrungen für die Abteilung.

von dpa

Zwei Männer und zwei Frauen atmeten Rauchgase ein, eine der Frauen verletzte sich an Glassplittern, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Polizei verletzten sich ein Mann und drei Frauen bei dem Feuer. 22 weitere Patienten mussten zwischenzeitlich betreut werden, blieben aber alle unverletzt. Rund 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Der mutmaßliche Brandstifter wurde vorläufig festgenommen und kam in eine andere Psychiatrie in Hamburg.