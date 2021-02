Prozesse : Mehrere Unfälle: Psychisch kranke Autofahrerin vor Gericht

Eine Frau, die im August 2020 in Lübeck mehrere Unfälle mit insgesamt vier Verletzten verursacht haben soll, steht von Montag (15. Februar) an in einem Sicherungsverfahren vor Gericht.

Lübeck | Sie soll im Zustand der Schuldunfähigkeit mit ihrem Auto durch die Stadt gefahren sein und dabei mehrmals den Straßenverkehr gefährdet haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Lübeck mit. Dabei erlitt die inzwischen 35-Jährige auch selbst V...

