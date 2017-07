G20 : Mehrere tausend «Nachttänzer» demonstrieren gegen G20

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Unter dem Motto «Lieber tanz ich als G20» hat sich am Mittwochabend ein Protestzug von den Landungsbrücken über den Fischmarkt Richtung Gängeviertel in Bewegung gesetzt. Laut Polizeiangaben hatten sich rund 2500 Menschen versammelt, die Veranstalter sprachen von doppelt so viel Teilnehmern. Angemeldet war die Nachttanzdemo für 7000 Menschen. Die Demonstration wurde von Techno-Musik und bunten Schildern begleitet, auf denen Parolen wie «G20 in die Tonne kloppen» zu lesen war. Ein Wagen transportierte einen schwarzen Sarg mit der Aufschrift «R.I.P. Versammlungsrecht». In einem Aufruf der Veranstalter zum Protest gegen den Gipfel hieß es, man wolle sich weder durch Sicherheitszonen noch durch die kapitalistische Verwertungsmaschinerie lahmlegen lassen.

Nachttanzdemo

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 19:14 Uhr