Unfälle : Mehrere Menschen bei Unfall auf der Autobahn 7 verletzt

von dpa

13. August 2019, 16:53 Uhr

Bei starkem Regen sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) verletzt worden. «Ein großes Trümmerfeld macht offenbar eine längere Sperrung erforderlich», teilte die Polizei mit. An der Kollision waren mindestens vier Fahrzeuge beteiligt. Zur Anzahl der Verletzten konnten die Beamten zunächst keine genauen Angaben machen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.