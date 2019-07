Demonstrationen : Mehrere Hundert Teilnehmer bei Fahrrad-Demonstration

Mehrere Hundert Menschen haben am Freitag in Hamburg bei einer Fahrrad-Demonstration mit dem Motto «Verkehrswende statt Weltende» protestiert. Organisatoren waren «Fridays for Future», der Fahrradclub ADFC und die Initiative «Radentscheid». Der Demozug mit rund 420 Teilnehmern setzte sich gegen 16.00 Uhr am Hachmannplatz in Bewegung, teilte die Polizei mit.

von dpa

05. Juli 2019, 17:56 Uhr

Die Route verlief hauptsächlich über Straßen, die laut den Organisatoren «dringend mehr Platz fürs Rad benötigen», darunter die Willy-Brandt-Straße und die Edmund-Siemers-Allee. In der Mönckebergstraße sollte es nach Angaben des ADFC ein sogenanntes «Die-in» geben, bei dem sich alle Teilnehmer im Gedenken der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer und Fußgänger auf die Straße legten. Wegen der Demo kam es im Innenstadtbereich zu Beeinträchtigungen im Auto- und Busverkehr.