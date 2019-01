Verkehr : Mehrere Baustellen 2019 auf Hamburgs Bundesautobahnen

von dpa

02. Januar 2019, 07:19 Uhr

Autofahrer in und um Hamburg müssen sich auch in diesem Jahr wieder auf Baustellen auf den Autobahnabschnitten im Stadtgebiet einstellen. An einem Juni-Wochenende werde es auch eine Vollsperrung auf der A1 geben, die einen östlichen Abschnitt betrifft, sagten die Baustellenkoordinatoren Carsten Butenschön und Christian Merl der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Eine Großbaustelle soll nach ihren Angaben 2019 für den Verkehr freigeben werden: die in den vergangenen Jahren verlegte Wilhelmsburger Reichsstraße.