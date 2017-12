Kriminalität : Mehr Personal für Soko «Schwarzer Block» aus Sachsen-Anhalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Gercke 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Dez.2017 | 16:11 Uhr

Die Soko «Schwarzer Block» war kurz nach den schweren Ausschreitungen mit Hunderten verletzten Polizisten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg gegründet worden. Derzeit ermittelt sie nach Angaben der Hamburger Polizei mit 165 Beamten in rund 3000 Verfahren. Sie werde bis weit ins kommende Jahr hinein die Krawalle aufarbeiten. Dass die Arbeit der Soko bis nach Sachsen-Anhalt reiche, zeige die vor wenigen Tagen durchgeführte Großrazzia gegen 22 Beschuldigte wegen schweren Landfriedensbruchs, sagte Stahlknecht. Unter den 23 Durchsuchungen in acht Bundesländern war auch ein Objekt in Burg bei Magdeburg.