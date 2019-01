Gesundheit : Mehr Organspender in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Organspender und Organtransplantationen ist im vergangenen Jahr auch in Schleswig-Holstein gestiegen. Hatten im Jahr 2017 nur 23 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet, so waren es 2018 insgesamt 32 Verstorbene, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Zahl der Organübertragungen in Schleswig-Holstein nahm von 100 auf 108 zu. Auch die Zahl der in Schleswig-Holstein entnommenen und später bundesweit sowie im Ausland transplantierten Organe ist gestiegen - von 83 auf 111.

von dpa

11. Januar 2019, 09:13 Uhr

Die Organspende hat sich im vergangenen Jahr erstmals seit 2010 in Deutschland wieder deutlich positiv entwickelt. Die Zahl der nicht mehr lebenden Organspender nahm von 797 auf 955 zu. Einen ebenfalls deutlichen Anstieg gab es bei den Organübertragungen - von bundesweit 2765 auf 3264. Die Zahl der von Verstorbenen in Deutschland entnommenen und später bundesweit sowie im Ausland transplantierten Organe betrug 3113. Das waren 519 Organe mehr als im Jahr 2017. Allerdings werden in Deutschland damit immer noch weniger Organe gespendet als transplantiert. Gespendete Organe werden durch die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant (ET) an die Patienten auf den Wartelisten zur Organtransplantation in den Mitgliedsstaaten vermittelt.