Ausbildung : Mehr neue Azubis bei Betrieben im Norden

Die Industrie- und Handelskammern Flensburg, Kiel und Lübeck haben bis Ende August 10 024 Ausbildungsverträge für die Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungen eingetragen und damit fast 300 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. «Es ist erfreulich, dass wir die Ausbildungszahlen des Vorjahres übertroffen haben», sagte am Freitag die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn. «Der Bedarf an zukünftigen Arbeitskräften steigt und mit hoher Ausbildungsbereitschaft wirken die Unternehmen vorhandenen und künftigen Fachkräfteengpässen entgegen.»