Jahreswechsel : Mehr Hochbahn-Mitarbeiter in der Silvesternacht im Einsatz

Mehr als 500 U-Bahn-Fahrten: In der Silvesternacht sind deutlich mehr Züge und Hochbahn-Mitarbeiter im Einsatz, um die Fahrgäste sicher durch die Stadt zu bringen. Das teilte die Hochbahn am Montag mit. Zudem sollen mehr Mitarbeiter für Information, Hilfe und einen gesteuerten Zugang zu den Bahnsteigen eingesetzt werden. So werde wie auch bei anderen Großveranstaltungen an den Haltestellen Landungsbrücken und Baumwall (Elbphilharmonie) die sogenannte Einbahnregelung realisiert. Das heißt, dass der jeweilige Fahrgaststrom in eine Richtung gelenkt wird und die Haltestellen nicht wie gewohnt über beide Zu- und Abgänge betreten werden können.

Avatar_shz von dpa

30. Dezember 2019, 14:10 Uhr

Die Busse und U-Bahnen verkehren an Silvester tagsüber im Wesentlichen nach dem Sonnabendfahrplan. Daran schließt sich der durchgehende Nachtbetrieb an, wobei alle vier U-Bahn-Linien bis zu ihren Endhaltestellen mindestens im 20-Minuten-Takt fahren werden. Rund um die Mitternachtsstunde bleiben alle Busse für etwa eine Stunde auf den Betriebshöfen, da zu dieser Zeit mit Behinderungen im Straßenverkehr durch Feuerwerk zu rechnen ist.