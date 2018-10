Gesellschaft : Mehr Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern gefordert

Mit einer Demonstration wollen Angehörige und Sozialarbeiter am Samstag (13 Uhr) am Hamburger Dammtor mehr Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern fordern. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland rund 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die mit sucht- oder psychisch kranken Eltern aufwachsen. «Diese Kinder tragen für ihre Familien nach innen und nach außen eine große Verantwortung und versuchen, das kranke Elternteil bestmöglich zu entlasten und zu unterstützen», sagt Kristin Alheit, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hamburg.

von dpa

26. Oktober 2018, 07:44 Uhr

Das gehe oft über ihre eigenen Kräfte hinaus. «Leider fehlt es in Hamburg an Anlaufstellen und koordinierten Hilfsangeboten, die nicht nur die Eltern sondern auch diese Kinder mit im Blick haben», sagte Alheit. Sie forderte mehr Gruppenangebote für Kinder, in denen sie gestärkt werden, aber auch einfach nur Kind sein dürfen. Außerdem müssten Kitas, Schulen und Kinderärzte proaktiv beraten werden, damit sie sensibler für die Nöte und Bedürfnisse dieser Kinder werden.