Wohnen : Mehr Hamburger haben künftig Anspruch auf Sozialwohnung

Künftig können mehr Hamburger eine Sozialwohnung mieten. Die Einkommensgrenze für den Antrag eines Wohnungsberechtigungsscheins, auch Paragraf-5-Schein genannt, werde angehoben, teilte die SPD-Fraktion am Sonntag mit. Damit hätten statt wie bisher 33 Prozent der Hamburger künftig rund 40 Prozent Anspruch auf einen Wohnschein. Die Stadtentwicklungsbehörde habe die Neuerung am Freitagabend in einer Sitzung des Senats angekündigt. Sie werde noch im Frühjahr in Kraft treten.

von dpa

29. April 2018, 14:07 Uhr

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf sagte: «Es ist gut, dass wir nach zehn Jahren die Einkommensgrenzen nun anheben.» Zuletzt habe sich die Zahl der Haushalte mit Anspruch auf eine Sozialwohnung verringert. Durch die Anhebung der Einkommensgrenze hätten künftig gut 70 000 Haushalte mehr das Recht auf einen Paragraf-5-Schein. Auch Grüne und Linke begrüßten die Neuerung.