Bildung : Mehr Geld für die Wartung der IT an Hamburgs Schulen

Der Hamburger Senat will deutlich mehr Geld für die Wartung von Schüler-Laptops, Lehrer-Tablet-PC und das WLAN an Schulen bereitstellen.

Hamburg | „Wir sind in der Digitalisierung von Schule und Unterricht in den letzten Monaten erheblich vorangekommen“, sagte Bildungssenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag. Die Fördersumme für die IT-Wartung werde ab sofort von 4,5 auf 8 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Die neu angeschaffte Technik müsse ordentlich gepflegt und gewartet werden. Von den zusätzliche...

