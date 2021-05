Kultur : Mehr Freiheiten für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein sollen vom 17. Mai an mehr Freiheiten in der Corona-Pandemie bekommen.

Kiel | „Wir wissen, wie hoch das Bedürfnis ist, Entlastung zu schaffen, und gerade für Kinder und Jugendliche Treffpunkte wieder zu schaffen und auch Bewegungsmöglichkeiten miteinander“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Treffen mit bis zu zehn Personen drinnen und draußen seien bisher nur im Bereich der Jugendhilfe möglich gewesen. ...

