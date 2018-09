Internet : Mehr freies WLAN für Hamburg

In Hamburg soll der Ausbau des kostenlosen freien WLAN in den kommenden Monaten erheblich ausgeweitet werden. Dazu hat der Anbieter Willy.tel mit der Hamburger Sparkasse eine Kooperationsvereinbarung getroffen, wie die Behörde für Kultur und Medien mitteilte. Seit April 2016 hat Willy.tel für sein freies «MobyKlick»-Netz nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits über 1000 sogenannter Access Points eingerichtet - an öffentlichen Orten wie dem Rathausmarkt, dem Jungfernstieg oder in der HafenCity, aber auch in Einkaufszentren, Bücherhallen oder in den Bussen des HVV.

von dpa

12. September 2018, 02:36 Uhr

Mit der Haspa-Kooperation gehe man nun in die nächste Ausbauphase, sagte eine Willy.tel-Sprecherin. Die Details wollen Mediensenator Carsten Brosda (SPD), Haspa-Vorstand Jürgen Marquardt und Willy.tel-Geschäftsführer Bernd Thielk am heutigen Mittwoch im Rathaus vorstellen.