Verkehr : Mehr Einträge aus Hamburg in Verkehrssünderdatei

Auf Hamburgs Straßen haben sich Autofahrer im vergangenen Jahr knapp 72 500 Einträge in die Verkehrssünderdatei des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Flensburg eingehandelt. Das waren 15,7 Prozent mehr als 2017, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Behörde hervorgeht. Bei fast der Hälfte der Eintragungen ging es um Geschwindigkeitsverstöße. Die Eintragungen wegen zu schnellen Fahrens stiegen um 31,6 Prozent auf knapp 35 900.

von dpa

10. Juli 2019, 15:40 Uhr

Bundesweit erfasste das KBA im vergangenen Jahr 4 847 636 Verkehrsauffälligkeiten. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Während Bereiche wie Alkohol am Steuer, Unfallflucht oder Fahren ohne Führerschein 2018 abnahmen, registrierte die Behörde auch bundesweit mehr Geschwindigkeitsverstöße und Fahrten unter Drogeneinfluss.