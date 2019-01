Arbeitsmarkt : Mehr Arbeitslose in Hamburg im Januar

von dpa

31. Januar 2019, 10:14 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist zum Jahresbeginn gestiegen. Im Januar waren 65 852 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das seien 4123 oder 6,7 Prozent mehr als im Dezember. Ein solcher Anstieg um mehrere tausend Personen sei jedoch in den vergangenen zehn Jahren bei jedem Jahreswechsel zu verzeichnen gewesen, sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. Gegenüber dem Januar 2018 sei die Zahl der Arbeitslosen um 3289 oder 4,8 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent liege um 0,4 Punkte über dem Dezember, aber um 0,5 Punkte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wurde im November mit 993 800 ein Rekord registriert. Er lag um 21 900 Personen oder 2,3 Prozent über dem Vorjahr.