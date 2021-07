Soziales : Mehr als eine Million Euro über Spendenportal an Projekte

Das von der Landesregierung eingerichtete Spendenportal „wir-bewegen.

Kiel | Das von der Landesregierung eingerichtete Spendenportal „wir-bewegen.sh“ hat mittlerweile mehr als eine Million Euro an Spenden an Projekte ausgezahlt. „Mit der Spendenplattform unterstützen wir Ehrenamtliche, die sich oft mit viel Herzblut für die Umsetzung ihrer Projekte einsetzen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Beispiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.