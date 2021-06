Gesundheit : Mehr als 730 Millionen Euro Corona-Hilfen bisher 2021

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmer und Selbstständige in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Finanzielle Hilfen liefen oft schleppend an. Inzwischen hat sich in Schleswig-Holstein einiges getan.

Kiel | Von Januar bis Mai sind in Schleswig-Holstein mehr als 730 Millionen Euro Corona-Hilfen ausgezahlt worden. Darunter waren 136 Millionen Euro November- und 196 Millionen Euro Dezemberhilfen, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und der Vorstand der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), Erk Westermann-Lammers, mitteilten. Weiter seien 34 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.