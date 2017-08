Migration : Mehr als 6700 Ausreisepflichtige in Schleswig-Holstein

Im ersten Halbjahr mussten den Angaben zufolge 259 Menschen zwangsweise das Land verlassen. In 360 weiteren Fällen konnte dies in diesem Zeitraum nicht durchgesetzt werden. 140 Mal war der Betreffende untergetaucht, 58 Mal lagen medizinische Gründe vor und in 29 Fällen Kirchenasyl. 822 Menschen reisten in den ersten sechs Monaten des Jahres freiwillig aus. Im ersten Halbjahr kamen fast 2600 Asylsuchende neu ins Land, davon 382 im Juni. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nahezu 10 000, im Jahr zuvor 35 000.

Innenministerium zur Flüchtlingsssituation

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 16:28 Uhr