Statistik : Mehr als 40 Prozent der Todesfälle geschehen im Krankenhaus

Über 40 Prozent der Todesfälle von Schleswig-Holsteinern ereignen sich im Krankenhaus.

Kiel | Das Statistikamt Nord bezifferte den Anteil an Todesfällen am Dienstag für das Jahr 2019 auf 43,6 Prozent. Das waren demnach 1,6 Punkte weniger als im Jahr zuvor. Den Angaben zufolge starben 2019 insgesamt 15 251 Schleswig-Holsteiner in deutschen Krankenhäusern. Damit endeten 2,3 Prozent aller vollstationären Klinikaufenthalte mit dem Tod des Patiente...

