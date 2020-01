Kriminalität : Mehr als 250 Fahrzeuge bei Schwerpunkteinsatz kontrolliert

In der Region Hamburg sowie in Geesthacht, Ahrensburg und in Reinbek hat die Polizei am Dienstag bis in den Abend Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durchgeführt. Wie die Polizei Ratzeburg mitteilte, wurden insgesamt 263 Fahrzeuge und 401 Menschen kontrolliert. Ziel der Aktion sei es gewesen, Hinweise über Wohnungseinbrüche zu erlangen.

Avatar_shz von dpa

08. Januar 2020, 08:12 Uhr

Während der Kontrollen habe es gegen 18.00 Uhr im Stadtgebiet Ahrensburg einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gegeben. Sofortige Fahndungsmaßnahmen seien jedoch erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit.

Für die Schwerpunktkontrollen hat die Polizei Ratzeburg 80 Beamte eingesetzt. Derartige Kontrollen solle es auch in Zukunft geben.