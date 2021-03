Justiz : Mehr als 1000 Video-Gerichtsverhandlungen im Norden

Richter müssen bei Verhandlungen immer im Gerichtssaal sein - Kläger und Beklagte, Anwälte und Zeugen aber nicht. Sie können auch per Video zugeschaltet werden. Im ersten Corona-Jahr war das schon häufig der Fall.

Kiel | Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung und der Modernisierung der Technik insgesamt an den Gerichten in Schleswig-Holstein einen kräftigen Schub gegeben. So wurden von Juni 2020 bis Februar dieses Jahres höchstwahrscheinlich deutlich mehr als 1000 Verhandlungen so geführt, dass Beteiligte per Video zugeschaltet waren. Dies geht aus der Antwort...

