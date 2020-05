Kriminalität : Mehr als 1000 Verstöße gegen Corona-Auflagen im Norden

Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen beschäftigen die Polizei im Norden eher selten. Die allermeisten Menschen halten sich an die Vorgaben, wie das Landeskriminalamt bestätigt. An Wochenenden und Feiertagen gilt das nicht immer und überall.

Polizei und Ordnungsämter in Schleswig-Holstein erfassen täglich im Land durchschnittlich rund 15 Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Das geht aus Angaben des Landeskriminalamtes hervor. Wie das LKA der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden seit März 1148 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Davon waren 717 Ordnungswidrigkeiten und 431 Straftaten.

In den meisten Fällen wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. In wenigen Fällen wurde laut LKA im gewerblichen Bereich gegen die Auflagen verstoßen oder eine angeordnete Quarantäne nicht eingehalten. Die meisten Verstöße gab es an Wochenenden und Feiertagen. Angaben zur Zahl der betroffenen Personen und ihrer Altersstruktur sowie zur Summe der Bußgelder sind laut LKA nicht möglich.