Leute : Mehr als 1000 Charts-Platzierungen für Udo Lindenberg

Mehr als 1000 Mal war Panikrocker Udo Lindenberg während seiner langen Karriere in den deutschen Charts platziert.

Hamburg | Dies berichtete GfK Entertainment am Dienstag zum 75. Geburtstag des Musikers am kommenden Montag (17.5.). Demnach kam Lindenberg mit bislang 52 Alben und 23 Singles auf 1134 Charts-Platzierungen, dabei war er 153 Mal in den Top 10. Seinen Einstand gab Udo Lindenberg mit dem Panikorchester und der LP „Alles klar auf der Andrea Doria“. Die Platte sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.