Gesundheit : Mehr als 100 neue Corona-Infizierte in Hamburg

Seit Freitag wurden in Hamburg 104 weitere Fälle von Erkrankungen mit Covid-19 bestätigt. Damit sei die Zahl der gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 768 angestiegen, teilte der Senat am Samstag in der Hansestadt mit. Der weiterhin deutliche Anstieg der Fallzahlen werde nach wie vor zu einem hohen Anteil durch Urlaubsrückkehrer verursacht. Bei vielen seien die Symptome erst mit zeitlicher Verzögerung aufgetreten, so dass sie erst mit einigem Abstand zum Ferienende getestet wurden. In den kommenden Tagen werde bundesweit mit einem weiteren deutlichen Anstieg der positiv getesteten Fälle gerechnet.

Avatar_shz von dpa

21. März 2020, 16:53 Uhr

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 32 Hamburger mit Covid-19 in stationärer Behandlung, davon werden sechs Personen intensivmedizinisch betreut. «Es ist ruhig geworden in der Stadt, ganz überwiegend folgt die Bevölkerung den Anordnungen», sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Sie forderte die Hamburger auf, weiterhin Kontakte zu vermeiden, um noch einschneidendere Maßnahmen für zu vermeiden.