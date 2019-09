Klima : Mehr als 10 000 demonstrieren in Kiel für mehr Klimaschutz

Avatar_shz von dpa

20. September 2019, 13:07 Uhr

Mehr als 10 000 Menschen demonstrieren nach Angaben der Polizei in Kiel für mehr Klimaschutz. Es gebe noch weiteren Zulauf, so dass die Zahl vorläufig sei, sagte ein Sprecher Freitagmittag. Es sei alles friedlich. In Flensburg und Lübeck unterstützen laut Polizei 2500 beziehungsweise rund 4000 Demonstranten den weltweiten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future. In mehr als 20 Orten Schleswig-Holsteins war zu Demonstrationen oder Veranstaltungen aufgerufen worden. In Kiel forderten Vertreter von Fridays for Future und der Bürgerinitiative Klimanotstand Kiel eine radikalen Politikwechsel. Auch auf Plakaten wurden «Handeln statt reden» gefordert. Neben Schülern nahmen auch viele Erwachsene mit Kindern an der Kundgebung teil, die der Auftakt zu einem mehrstündigen Demonstrationszug durch Kiel war.